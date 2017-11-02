Акушеру-гинекологу со Львова присудили год за решеткой за смерть младенца

17:37, 02 ноября 2017
Новости регионов
173 0

Врач своей вины не признает.

УНИАН

Год за решеткой присудили акушеру-гинекологу на Львовщине за врачебную халатность, пишет ТСН.

Читайте такжеНа Сумщине будут судить врачей за смерть 7-летнего ребенка

Олега Данкова признали виновным в смерти младенца. Теперь он должен отсидеть год и не сможет иметь медицинской практики. Три года назад Марьяна Павлик рожала первенца во львовской третей городской клинической больнице. Еще до схваток женщина жаловалась на боли в животе, но врач несколько дней не обращал внимания на жалобы пациентки.

Когда же начались схватки, бригада врачей вытаскивала ребенка щипцами, повредив голову и мозг малыша. Через месяц ребенок умер.

Почти год суд слушал дело и в конце решил, что Данков халатно отнесся к своим обязанностям.

«Справедливость в этом мире существует, действительно не верили, но мы знаем за что мы боремся, мы боролись за справедливость, за то, что забрали жизнь нашего ребенка, сейчас легче на душе», - говорит потерпевшая.

Акушер-гинеколог своей вины не признает и будет подавать апелляцию.

«Это стечение трагических обстоятельств, мы приложили все усилия для того, чтобы было все хорошо», - убеждает осужденній врач.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #халатность врачей#суд над врачами#суд над акушером на Львовщине