Акушеру-гинекологу со Львова присудили год за решеткой за смерть младенца

Год за решеткой присудили акушеру-гинекологу на Львовщине за врачебную халатность, пишет ТСН.

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Олега Данкова признали виновным в смерти младенца. Теперь он должен отсидеть год и не сможет иметь медицинской практики. Три года назад Марьяна Павлик рожала первенца во львовской третей городской клинической больнице. Еще до схваток женщина жаловалась на боли в животе, но врач несколько дней не обращал внимания на жалобы пациентки.

Когда же начались схватки, бригада врачей вытаскивала ребенка щипцами, повредив голову и мозг малыша. Через месяц ребенок умер.

Почти год суд слушал дело и в конце решил, что Данков халатно отнесся к своим обязанностям.

«Справедливость в этом мире существует, действительно не верили, но мы знаем за что мы боремся, мы боролись за справедливость, за то, что забрали жизнь нашего ребенка, сейчас легче на душе», - говорит потерпевшая.

Акушер-гинеколог своей вины не признает и будет подавать апелляцию.

«Это стечение трагических обстоятельств, мы приложили все усилия для того, чтобы было все хорошо», - убеждает осужденній врач.