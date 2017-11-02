В Ровно зафиксировали массовую вспышку болезни Боткина (видео)

Вспышку гепатита А зафиксировали в Ровно: госпитализированы 18 человек, среди которых 4 детей, пишет ТСН.

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Все госпитализированные заразились примерно одновременно, но в разных районах города. Медики говорят - столько больных болезнью Боткина одновременно не случалось лет 15. Были лишь единичные случаи. Пациенты убеждены, что вирус подхватили из питьевой воды из кранов, ведь пользуются с одного водопровода.

"Мы люди взрослые и не употребляем в пищу немытых фруктов или овощей, то есть все, что мы моем, мы пользуемся той же водой из крана", - говорит пациентка.

В областном водоканале уверяют, что с водой все хорошо, и она соответствует нормам.

"Она полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к питьевой воде, она является безопасной к употреблению и она ни в коем случае не могла быть возбудителем вероятного заражения граждан", - уверяет руководитель Ровнооблводоканала Андрей Карауш.

Тем временем эпидемиологи уже начали расследовать причины вспышки болезни. Анализы показали, что возбудителя гепатита А в воде сейчас нет. Сейчас ищут причину заболевания. Жители, тем временем бросились скупать бутилированную воду.