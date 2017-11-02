На Сумщине будут судить врачей за смерть 7-летнего ребенка

В Сумской области к уголовной ответственности привлечены два медика, из-за ненадлежащего исполнения которыми своих профессиональных обязанностей в августе прошлого года умер ребенок.

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Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, 1 ноября врачу-педиатру и медицинской сестре манипуляционного кабинета дневного стационара детской поликлиники сообщено о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 140 (неисполнение и ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжелые последствия) УК Украины.

Согласно сообщению, трагедия произошла 9 августа 2016 года, когда около 9.00 в детскую поликлинику обратилась мать с семилетним сыном. После осмотра врача ребенку был поставлен диагноз - «обструктивный трахеобронхит» и назначено лечение. В манипуляционном кабинете после инъекций состояние мальчика внезапно ухудшилось. Больше часа врачи проводили реанимационные мероприятия, но в 12.02 констатировали смерть ребенка.

«По результатам собранных доказательств и заключений экспертиз установлено, что врач-педиатр, необоснованно назначив антибактериальную терапию, не убедилась в совместимости медицинских препаратов, не учла наличие побочной реакции, а в дальнейшем несвоевременно начала и провела с нарушением инструкции и алгоритма реанимационные мероприятия», - отметила Науменко.

В свою очередь медицинская сестра выполнила манипуляции по введению медицинских препаратов на основании полученной бумажки с надписями врача, вместо листа назначений установленной формы. Кроме того, она не обеспечила наличие в кабинете лекарственных средств для оказания неотложной помощи детям, что в дальнейшем привело к некачественному и несвоевременному проведению реанимационных мероприятий.

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«В результате небрежного и недобросовестного отношения медицинских работников к исполнению своих должностных обязанностей от анафилактического шока, возникшего как молниеносная реакция на внутримышечное введение лекарств, 7-летний ребенок умер», - говорится в сообщении.

По информации прокурора Сумской местной прокуратуры Алексея Моисеенко, обеим медикам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.