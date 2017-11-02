На Харьковщине госпитализированы с отравлением малыши из детских яслей

В Харьковской области в больницу с острым отравлением доставили девятерых воспитанников детсада-яслей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По словам начальника отдела местной прокуратуры Сергея Латышева, в настоящее время установлено, что в период с 31 октября по 1 ноября в инфекционное отделение КУЗ «Краснокутская центральная больница» доставлено девять несовершеннолетних детей (от 3 до 5 лет). Все они воспитанники местного детсада-яслей. 4 малышам врачи поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз 5 детям устанавливается.

В настоящее время состояние больных дошкольников удовлетворительное. Проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы и проверки. Досудебное расследование продолжается.