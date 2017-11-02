В Киеве от гриппа будут вакцинировать в 16 коммунальных медицинских учреждениях

В Киеве вакцинироваться против гриппа можно в 16 столичных учреждениях здравоохранения, сообщает пресс-служба КГГА.

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В настоящее время осуществить вакцинацию можно в 16 учреждениях здравоохранения столицы. Расположенные там аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация» полностью обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупку вакцин, чтобы полностью удовлетворить потребность киевля.

В КГГА обращают внимание, что прививки жителям Киева проводится независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) - бесплатная. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

С перечнем учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа жителям Киева можно ознакомиться на официальном сайте столичной власти по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/55728.html