В Киеве снова зарегистрирован случай ботулизма, больной употреблял вяленую рыбу

В Киеве снова зарегистрирован случай заболевания ботулизмом, возможно, связанный с употреблением вяленой рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

«Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что больной и его жена употребляли в пищу рыбную продукцию - рыбу плотву вяленую, приобретенную в продовольственном магазине в Киевской области», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина получила лекарства против ботулизма и столбняка

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы №3.

«По состоянию на 13.00 (1 ноября) ему не введена противоботулиническая сыворотка в связи с ее отсутствием», - отметили в Госпродпотребслужбе.

С целью принятия противоэпидемических мер о случае заболевания ботулизмом, возможно, связанном с употреблением в пищу рыбной продукции, сообщено в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в мае-июне, по данным Госпродпотребслужбы, в столице один человек умер и трое заболели ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

По данным Минздрава, по состоянию на 18 июля с начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, из них девять умерли.