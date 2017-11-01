В Одессе госпитализирован 12-летний мальчик с ожогами от удара током на крыше поезда
17:57, 01 ноября 2017Новости регионов
136 0
Ребенок получил ожоги 50% тела.
12-летний мальчик вылез на крышу вагона, где получил удар током от контактной подвески / vladtime
В Одессе сегодня госпитализирован 12-летний подросток, который получил сильные ожоги в результате удара электрическим током на крыше поезда.
Читайте такжеОдещина: молодые люди получили 40% ожогов тела от удара током на крыше поезда
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе города на железнодорожной станции «Сортировочная».
По данным советника начальника ГУ НП в области Руслана Форостяка, 12-летний мальчик вылез на крышу вагона, где получил удар током от контактной подвески.
«Ребенок получил ожоги 50% тела. Сейчас доставлен в ожоговый центр ГКБ № 10», - сообщил Форостяк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter