В Одессе госпитализирован 12-летний мальчик с ожогами от удара током на крыше поезда

В Одессе сегодня госпитализирован 12-летний подросток, который получил сильные ожоги в результате удара электрическим током на крыше поезда.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе города на железнодорожной станции «Сортировочная».

По данным советника начальника ГУ НП в области Руслана Форостяка, 12-летний мальчик вылез на крышу вагона, где получил удар током от контактной подвески.

«Ребенок получил ожоги 50% тела. Сейчас доставлен в ожоговый центр ГКБ № 10», - сообщил Форостяк.