В Киеве зарегистрировали второй случай бешенства животных

В Киеве на территории Деснянского района зафиксирован еще один случай бешенства животных.

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Как сообщили в Главном управлении Гогспродпотребслужбы г. Киева, 31 октября на территории предприятия, на ул. Радистов (Быковня), был обнаружен труп лисы, которую загрызли собаки.

«По результатам лабораторного исследования методом МФА, проведенного испытательным центром Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, получен положительный результат на бешенство», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Гогспродпотребслужба направила письмо в Киевский городской совет о введении карантина в Деснянском районе города, где у животного обнаружили бешенство.

Накануне к специалистам обратился гражданин, во двор которого забежала лиса. В дальнейшем он заметил изменения в поведении своего кота, в частности, агрессию, отказ от еды и прочее. При попытке накормить животное кот укусил хозяина. Позже кот погиб.

По результатам исследования ветеринары подтвердили, что животное было больно бешенством. Хозяевам предоставили антирабические прививки, также провакцинированы другие их животные.

26 октября были введены карантинные ограничения на части территории Деснянского района, ограниченной улицами Крайняя, Братиславская, Электротехническая, Сабурова.

В своем комментарии начальник Главного управления Гогспродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заверил, что для Киева это типичная ситуация в осенний период. По его словам, ежегодно регистрируется 4-5 случаев за сентябрь-октябрь заноса в столицу бешенства от диких животных.