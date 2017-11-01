В Винницкой области умерла 2-летняя девочка с 70% ожогов тела: родители несколько дней не обращались к врачам

В с. Марьяновка Крыжопольского района Винницкой области из-за полученных ожогов кипятком умерла 2-летняя девочка.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, ребенок попал в кастрюлю с кипятком 29 октября, и в течение двух дней родители лечили ее самостоятельно.

Отмечается, что информация о смерти девочки поступила в Крыжопольское отделение полиции 31 октября. Работниками следственно-оперативной группы полиции, которые срочно выехали на место происшествия, было установлено, что смерть ребенка наступила от полученных термических ожогов.

По словам матери, два дня назад девочка играла со старшей на два года сестрой на кухне, и случайно попала в кастрюлю с кипятком. С помощью к врачам родители не обращались, так как решили лечить ребенка самостоятельно. Поняв, что дочь умерла, женщина обратилась в полицию. Ребенок получил около 70% ожогов тела, они оказались несовместимы с жизнью.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования работники полиции дадут правовую оценку действиям родителей.