В Киеве системой электронной записи к врачу уже могут воспользоваться жители восьми районов

В Киеве системой электронной записи к врачу могут воспользоваться жители 8 районов из 10.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, пока не подключены к системе электронной записи Днепровский и Голосеевский районы.

В то же время, на данный момент в столице системой электронной записи пользуются ежедневно более 4 тысяч пациентов.

Сейчас к системе подключено 8 районов столицы, 28 центров первичной медико-санитарной помощи, 216 амбулаторий, 13 консультативно-диагностических центров и поликлиники четырех детских клинических больниц.

Система будет продолжать разветвляться, пока все медицинские учреждения столицы не будут подключены к ней.

Согласно информации КГГА, системой уже могут пользоваться 156 тыс. пациентов.

При этом отмечается, что сегодня для удобства пациентов доступны четыре способа записи к врачу: интернет, сall-центр, через регистратуру и непосредственно у врача в кабинете. То есть, каждый может выбрать удобный для себя способ записи.

Как отметил чиновник, в настоящее время половина записей на прием к врачу происходит через интернет.

Он добавил, что в четырех амбулаториях Подольского и Оболонского районов врачи уже ведут электронную медицинскую карту.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года руководство столицы представило Концепцию развития системы здравоохранения Киева, которая, среди прочего, предусматривает создание электронной системы обслуживания пациентов, включая введение электронной регистратуры, медицинских карточек и создание единой системы учета.

Благодаря системе пациенты могут найти на сайте своего участкового врача и записаться к нему на прием на конкретное время через Интернет или через call-центр. Так же записаться можно и к профильному врачу.

На портале пациента киевляне смогут просматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма). Также предусмотрена возможность «привязать» медицинскую карту ребенка к медкарте с профилем родителей.