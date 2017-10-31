Мужчина перечислил 55 тыс грн мошенникам, пообещавшим компенсацию за лекарства

На Черниговщине местный житель перечислил мошенникам 55 тыс. грн, которые пообещали компенсацию на приобретение лекарств.

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Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, в Коропском районе мужчина заинтересовался акцией медицинского центра, который должен компенсировать часть расходов на лекарства. Мужчина перечислил на указанный счет почти 55 тыс. грн, но в итоге ничего не получил.

Информация о происшествиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.