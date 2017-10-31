В Черновцах у работников школы, где массово отравились ученики, обнаружили стафилококк

В Черновцах у трех работников пищеблока общеобразовательной школы №27, где было зафиксировано массовое отравление учеников, обнаружили стафилококк.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины обнародовал первые результаты эпидемиологического расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

В ходе расследования были проведены 43 бактериологических обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге вспышки инфекции. Проведен отбор образцов сырья, пищевых продуктов, питьевой воды, отобраны смывы с объектов окружающей среды, обследованы работники пищеблока на носительство стафилококка.

В частности, отобраны на обследование продукты - колбаса вареная «Докторская» и «Молочная», окорок куриный, куриное филе, мясо свиное, яйца куриные, а также готовые блюда - отбивная куриная, котлета и кукурузная каша.

«По результатам лабораторных исследований в двух пробах готовых блюд (котлете и куриной отбивной) выделены бактерии группы кишечной палочки, у троих работников пищеблока выделен стафилококк», - говорится в сообщении областного лабораторного центра.

По информации эпидемиологов, в школе продолжается проведение комплекса профилактических противоэпидемических мероприятий.

По результатам нарушений, выявленных при проведении внеплановых мероприятий государственного надзора, на директора частного предприятия ООО «Мега-Крокус», которое организовывало питание в школе, составлен административный протокол, который направлен для рассмотрения в судебном порядке. Функционирование пищеблока временно приостановлено, снята с реализации пищевая продукция, которая не соответствовала требованиям законодательства о качестве и безопасности, дано предписание об устранении причин и условий, способствовавших нарушению законодательства.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета, по поручению городского головы Алексея Каспрука готовится проект решения о предоставлении материальной помощи родителям отравившихся детей.

Как ранее сообщал УНИАН, на протяжении 25 и 26 октября 55 учеников СШ №27 обратились к врачам с подозрением на отравление.

Всего были зарегистрированы 27 больных детей, из них 2 госпитализированы, 25 больных получали амбулаторное лечение. Все больные дети - учащиеся начальных классов (с 1 по 3 класс).

Услуги по организации питания в этой школе предоставляет ООО «Мега-Крокус» (руководитель Василий Пацарнюк).