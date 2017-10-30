Разоблачен канал контрабанды психотропов в Украине

В Одессе СБУ разоблачила канал контрабанды психотропных веществ в Украину из-за рубежа.

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Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, правоохранители установили, что организатор наркотрафика, одессит, заказывал наркотики из-за рубежа через международного почтового оператора. Посылки с психотропами забирала его сообщница в Одессе. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории Одесской области.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали женщину при получении очередной посылки с 1 тыс. таблеток экстази.

В настоящее время сотрудники спецслужбы проводят обыски у организатора наркоканала. У него изъято еще около 70 таблеток экстази, амфетамин и каннабис.

По предварительным данным, стоимость изъятой партии наркотиков в розницу «на черном рынке» составляет более 500 тыс. грн.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.