Во Львове двое детей госпитализированы с менингитом

Во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированыс диагнозом «менингит».

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Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, в областную инфекционную больницу 28 октября госпитализировали пятерых детей с одинаковыми симптомами и подозрением на менингит. По состоянию на 9.00 30 октября, диагноз подтвердился у двух пациентов. У трех других детей диагноз не подтвердился, у них обычная ОРВИ.

По словам главного эпидемиолога области, все пациенты из Львова, они живут в разных районах города и между собой не контактировали.