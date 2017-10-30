Во Львове двое детей госпитализированы с менингитом
10:23, 30 октября 2017Новости регионов
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Все пациенты из Львова, они живут в разных районах города и между собой не контактировали
Детей спасают в областной инфекционной больнице / УНИАН
Во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированыс диагнозом «менингит».
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Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, в областную инфекционную больницу 28 октября госпитализировали пятерых детей с одинаковыми симптомами и подозрением на менингит. По состоянию на 9.00 30 октября, диагноз подтвердился у двух пациентов. У трех других детей диагноз не подтвердился, у них обычная ОРВИ.
По словам главного эпидемиолога области, все пациенты из Львова, они живут в разных районах города и между собой не контактировали.
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