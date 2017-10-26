В Черновцах у 55 школьников диагностировано пищевое отравление, один ребенок госпитализирован

В Черновцах 55 учеников общеобразовательной школы №27 вчера и сегодня обратились к врачам с подозрением на отравление, из них один ребенок находится на стационарном лечении.

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Как сообщили в пресс-службе Черновицкого горсовета, об этом сообщил начальник управления образования Сергей Мартынюк.

Отмечается, что все заболевшие ученики 25 октября посещали группу продленного дня и обедали в школе. Услуги по организации питания в этой школе предоставляет ООО «Мега-Крокус» (руководитель Василий Пацарнюк).

Управление образования и администрация школы об инциденте уведомили соответствующие службы для назначения санитарно-эпидемиологического расследования. Специалисты управления образования работают на месте, вызваны представители «Мега-Крокус».

Из 55 учеников, которые по состоянию на 26 октября отсутствуют в школе из-за болезни, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные - лечатся амбулаторно.

Сейчас в учебном заведении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.