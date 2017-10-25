В Деснянском районе Киева объявили карантин из-за бешенства

Руководитель киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан подтвердил, что в Деснянском районе Киева зафиксирован случай бешенства, после того как лиса укусила котенка, пишет 112.ua.

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"Более 30 животных уже привиты, проводятся обходы. Эта ситуация типичная, - когда на окраину города забегают животные, больные бешенством. Такие мероприятия проходят на улицах Электротехническая, Сабурова и Крайняя", - заявил Рубан.

Госпродпотребслужба обратилась в КГГА с просьбой ввести карантин в Деснянском районе и уже с понедельника были введены карантинные меры.

Глава Госпотребслужбы посоветовал жителям района обратиться к ветеринарам, если их домашние животные не были привиты.