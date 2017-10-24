В Киеве зарегистрировано более 14 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 34,2%.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Как отмечается, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода года уровне.

Так, за 42-ю неделю в Киеве зарегистрировано 14 тыс. 108 больных гриппом и ОРВИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается снижение количества больных на 10,6%.

«По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости как среди взрослого, так и среди детского населения. Зафиксировано снижение заболеваемости среди взрослых на 12,2%, а среди детей - на 10,0%. В структуре заболеваемости дети составляют 73,6%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,1%. Среди школьников зарегистрировано снижение заболеваемости на 14,7%, 3 тыс. 633 случая, что составляет 35% от общего количества заболевших детей (за 41-ю неделю 4 тыс. 261 - 36,9%) и 25,8% (за 41-ю неделю - 27,0%) от общего количества людей, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 42-ю неделю госпитализированы 134 человека, из них 118 - дети.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинирован против гриппа 541 человек, с начала эпидемического сезона - 716 человек, в том числе 236 детей.