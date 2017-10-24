В Деснянском районе Киева зафиксирован случай бешенства

В Деснянском районе Киева у животного обнаружили бешенство.

Как сообщает пресс-служба столичного управления Госпродпотребслужбы со ссылкой на Объединение ветеринарной медицины в Киеве, к специалистам обратился гражданин, на подворье которого забежала лиса.

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Впоследствии гражданин заметил изменения в поведении свого кота, в частности, агрессию, отказ от еды и прочее. Хозяин изолировал кота, посадив его в клетку. При попытке накормить животное кота укусил хозяина. Позже кот погиб.

По результатам исследования ветеринары подтвердили, что животное было больно бешенством. Хозяевам сделали антирабические прививки, также вакцинированы 2 собаки и 7 кошек.

Специалисты Госпродпотребслужбы направили письмо в Киевский городской совет для введения карантина по бешенству в Деснянском районе города.