В Ужгороде госпитализированы 10 школьников из-за отравления неизвестным газом

В общеобразовательной школе № 9 г. Ужгород через неизвестный газ, который распространился в коридорах здания эвакуировали всех школьников и преподавателей.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, около 11 часов дня к ним поступило сообщение о распространении в СОШ № 9 неизвестного газа, через который стало плохо детям.

На место происшествия выехали подразделения УДСНС, полиции, ПАО «Закарпатгаз» и скорая медицинская помощь.

По данным ГСЧС, 10 детей обратились к врачам с жалобами на то, что через вдыхание газа они почувствовали ухудшение состояния здоровья. Сейчас всех этих школьников забрали в медицинские учреждения города для обследования.

Подтвердили информацию о распространении газа и в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области. По данным полиции, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, патрульная полиция, а также начальник Ужгородской полиции. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Количество эвакуированных лиц в настоящее время выясняется.