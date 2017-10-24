Отравление на Франковщине: врачи подозревают, что малыши заразились сальмонеллезом в детсаду (видео)

В Ивано-Франковскес отравлением госпитализировали уже 10 детей и з работников детсада. Все они в состоянии средней тяжести, заведение на время проверок закрыли, говорится в сюжете ТСН.

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Родители рассказывают, что у детей подскочила температура до 40 градусов, началась диарея и тошнота. Обычные сорбенты не помогали, поэтому пришлось вызвать врачей скорой и ложиться в инфекционную больницу, где всем поставили предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит.

Причиной может быть питание в столовой детсада – там в тот день давали салат из тушеного буряка, гречневый суп и мясные тефтели с пшеничной кашей. Родные пострадавших даже не знают, на что думать, а вот медикам наиболее подозрительными кажутся мясные тефтели в сметанном соусе.

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Работники садика уверяют, что свежую говядину получили накануне от годами проверенного поставщика, и все готовили с соблюдением технологий.

«Мы проанализировали ситуацию сами для себя, чтобы сделать вывод, что произошло. Мы не знаем! Потому что все дети, которые заболели, ели разное. В двух группах больных детей нет, хотя все ели из одного пищеблока», - говорит заведующая ДОУ №30 “Ласточка” Галина Голубьяк.

Зато медики подозревают, что это не показатель, и количество больных может увеличиться.

«Острый гастроэнтероколит имеет инкубационный период от нескольких часов до нескольких дней. Подозрение на сальмонеллез есть, мы ее не снимаем», - пояснила заведующая детским отделением областной инфекционной больницы Оксана Цымбалюк.

Детский сад будет закрыт. Результаты анализов должны быть готовы в ближайшую среду.