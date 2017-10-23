Чиновники заявили, что в Киеве отапливаются все больницы

В Киеве уже подключены к теплоносителю около 40% жилого фонда, а также все детские сады и медицинские учреждения.

Читайте такжеВ киевские больницы и детсады начали подавать тепло

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии КГГА по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) под руководством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Согласно информации, наиболее критической остается ситуация с подключением школ из-за разницы стоимости природного газа, используемого для производства и поставки услуг отопления и горячего водоснабжения.

«По решению комиссии ТЭБ и ЧС ПАО «Киевэнерго» продолжит подключение тепла в учебные заведения. В выходные в учебных заведениях будут оставаться дежурные, чтобы проконтролировать подачу теплоносителя. Мы не имеем права допустить, чтобы во время резкого похолодания школы оставались без тепла. Сегодня на комиссии присутствовали представители СБУ, поскольку речь идет о реальных социальных угрозах. Нерешенный вопрос цены на тепло для бюджетных учреждений привел к возможному риску срыва отопительного сезона в учебных заведениях и город вынужден решать его в экстренном порядке. Соответствующие органы и должностные лица должны понести за это ответственность», - заявил Пантелеев.