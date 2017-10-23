Прикарпатье: врачи борются за жизнь 4-летней девочки, отравившейся грибами

В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализирована 4-летняя девочка.

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Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вчера, 21 октября, в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 4-летнюю жительницу села Долина Тлумачского района. Ребенок сильно отравился грибами.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

С начала года на Прикарпатье зафиксировано отравление грибами 34 жителей региона, в том числе 11 детей.