В Ивано-Франковске в детском саду отравились дети и двое возрослых (видео)

В Ивано-Франковске в детском саду отравились пятеро детей и двое взрослых.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 12:00 22 октября в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести» госпитализированы 5 детей – воспитанников ДОУ №30 «Ласточка».

Взрослые пациенты - работники этого же заведения.

Специалисты городского управления Госпродпотребслужбы провели эпидрасследование, обследование пищеблока, отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась пища, для лабораторного исследования.

"Причины заболевания будут установлены после окончания расследования и проведения соответствующих лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Городской департамент образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.