На Днепропетровщине из-за отравления грибами умерли три человека (видео)
13:54, 20 октября 2017Новости регионов
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Еще двое - в тяжелом состоянии.
Сейчас врачи пытаются спасти жизнь супругов / Фото: newsru.co.il
На Днепропетровщине из-за отравления грибами умерли три человека, еще двое – в тяжелом состоянии в больнице, пишет ТСН.
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Покупали и собирали грибы все пострадавшие в различных местах, однако каждый был уверен: пробует обычные съедобные рядовки.
Сейчас врачи пытаются спасти жизнь супругов, которых целым ведром неизвестных грибов (среди которых была и бледная поганка) угостила соседка.
Состояние 37-летнего мужчины и 40-летней женщины тяжелое. Их знакомая, которая ела грибы на ужин вместе с ними, умерла.
На Днепропетровщине трое человек погибли в результате острого отравления грибами
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