На Днепропетровщине из-за отравления грибами умерли три человека (видео)

На Днепропетровщине из-за отравления грибами умерли три человека, еще двое – в тяжелом состоянии в больнице, пишет ТСН.

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Покупали и собирали грибы все пострадавшие в различных местах, однако каждый был уверен: пробует обычные съедобные рядовки.

Сейчас врачи пытаются спасти жизнь супругов, которых целым ведром неизвестных грибов (среди которых была и бледная поганка) угостила соседка.

Состояние 37-летнего мужчины и 40-летней женщины тяжелое. Их знакомая, которая ела грибы на ужин вместе с ними, умерла.