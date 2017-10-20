На Харьковщине зафиксирована вспышка отравления среди посетителей кафе "Тан-Дем"
Кафе временно закрыто.
На Харьковщине зафиксирована вспышка отравления среди посетителей кафе "Тан-Дем" в с.Ольшаны Дергачевского района.
Читайте такжеВ Винницкой области количество человек, отравившихся на свадьбе возросло до 30
Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, зарегистрировано 7 случаев заболевания острой кишечной инфекцией у людей, которые поели в кафе «Тан-Дем».
В инфекционное отделение с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 3 человека, остальные отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.
Установлено, что пациенты ели на различных банкетах в кафе «Тан-Дем».
Во время проведения эпидрасследования выявлены нарушения санитарного законодательства и качества пищевых продуктов.
Проведен отбор проб для соответствующих лабораторных исследований.
Кафе временно закрыто.