В Краматорске 9 школьников попали в больницу с пищевым отравлением

В Краматорске девять школьников попали в больницу с пищевым отравлением.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 18 октября в инфекционное отделение №2 коммунального медицинского учреждения «Детское территориальное медицинское объединение города Краматорска» с жалобами на тошноту, повышение температуры тела, слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта были госпитализированы семеро учеников общеобразовательной школы №12. Сегодня количество больных увеличилось до девяти.

В настоящее время все дети в возрасте от 6 до 15 лет в состоянии средней тяжести находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

Проводится комплекс мероприятий по выяснению причины массового заболевания детей.

Данные по данному факту Краматорской местной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).