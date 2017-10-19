В Житомире начала работу Международная конференция по вопросам образования медицинских сестер

В Житомире сегодня начала работу конференция «Высшее образование в медсестринстве проблемы и перспективы», которая впервые проходит в международном формате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, участие в конференции в Житомирском институте медсестринства принимают более 300 участников из медицинских заведений Житомирщины, а также ученых из Польши и Словакии.

Участников конференции приветствовал, открывая ее, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Николай Суслик.

«В Житомирской области специалисты активно работают над проектами по реформированию медицинской отрасли, в вопросах развития первичного звена оказания медицинской помощи. Надеюсь, что эта научно-практическая конференция тоже внесет свои коррективы, чтобы сфера здравоохранения работала на людей качественно и доступно», - отметил он.

Помимо других участников, участие в конференции принимает также директор государственного учреждения «Центральный методический кабинет подготовки младших специалистов МЗ Украины Татьяна Чернышенко.

«Очень важно, чтобы в Украине развивалась ступенчатое медсестринское образование, чтобы осуществлялась качественная подготовка медицинских сестер и увеличивалось количество дипломированных специалистов в этой области. Я уверена, что с реформированием медицины у нас все получится. И сегодняшняя конференция станет еще одним шагом для улучшения медсестринского образования в Украине», – подчеркнула она, выступая на конференции.

Во время мероприятия участники обсудят вопросы развития ступенчатого медсестринского образования, результаты научных исследований в медсестринстві, разработки новейших подходов к созданию качественно нового уровня оказания медсестринской помощи, вопросы реформирования медсестринства в системе здравоохранения Украины и другое.