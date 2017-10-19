В Винницкой области количество гостей, отравившихся на свадьбе возросло до 30

В Винницкой области количество госпитализированных в результате отравления на свадьбе возросло до 30 человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, в течение двух последних дней в Крыжопольскую районную больницу были госпитализированы 30 человек с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Пострадавшие - жители села Горячковка Крыжопольского района, которые употребляли пищу на свадьбе в местной столовой.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафом в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба информировала о 13 госпитализированных после свадьбы в селе Гарячковка Винницкой области.

Пациентам был установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести». Больные 14 октября находились на свадьбе в селе Гарячковка Крыжопольского района. Начато проведение эпидрасследования случая отравления людей, произведен отбор проб для соответствующих лабораторных исследований.