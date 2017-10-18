На Виннитчине 13 гостей после свадьбы попали с отравлением в инфекционное отделение

На Винниччине в с.Гарячкивка (Крыжопольскийо район) 13 гостей после свадьбы попали в инфекционное отделение больницы интенсивной терапии.

Читайте также Во Львове 12 человек отравились, поев в ресторане "Панська чарка"

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, всех пострадавших с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали в инфекционное отделение Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения.

При госпитализации больные жаловались на повышение температуры тела до 38-39, общую слабость, рвоту и диарею.

Пациентам установлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести".

Было установлено, что больные 14 октября праздновали свадьбу в селе Гарячкивка Крыжопольского района.

Начато проведение эпидрасследования случая отравления людей, отбор проб для соответствующих лабораторных исследований.