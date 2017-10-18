Во Львове 12 человек отравились, поев в ресторане "Панська чарка"

Во Львове за три дня 12 человек отравились после питания в ресторане «Панська чарка».

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

16 октября во Львовскую областную инфекционную больницу начали госпитализировать пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, которые 14 октября праздновали свадьбу в ресторане «Панська Чарка» (ул. Винниченко, 3).

17 и 18 октября обращение и госпитализация продолжились, но не только из числа тех, которые праздновали свадьбу, а питались в этом же ресторане 15 и 16 октября.

По состоянию на 11.00 часов 18 октября всего из очага инфекции за медпомощью обратились 12 человек, в том числе 2 детей. Из них с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, из них двое детей. Еще 1 человек находится на амбулаторном лечении. Состояние всех госпитализированных пациентов – средней тяжести.

Гости во время свадьбы употребляли блюда, которые готовились как в ресторане, так и в домашних условиях, и были принесены на свадьбу (кондитерские изделия).