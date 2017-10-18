За годы работы штаб Ахметова выдал более 12 миллионов продуктовых наборов для жителей Донбасса
По данным ЮНИСЕФ за 2016 год, 19 тысяч детей из зоны боевых действий могут пострадать от неразорвавшихся мин и снарядов.
Почти 870 тысяч наборов выживания выдал Гуманитарный штаб Рината Ахметова детям в возрасте до 3-х лет, живущим в зоне боевых действий на Донбассе.
Для детей от 0 до 11 месяцев предлагается 2 вида продуктовых наборов: набор для поддержания кормящей матери или набор детских смесей (при искусственном вскармливании). Мальчики и девочки до 3-х лет получают специальные детские наборы.
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«За время нашей работы было выдано почти 12 миллионов продуктовых наборов – для взрослых и детей», – отметил Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Продукты для детей, доставляемые в прифронтовые города и села, проходят 5-ступенчатую систему проверки. Все товары закупаются напрямую у отечественных производителей.
Среди получателей помощи оказалась многодетная семья Грець из Горловки.
«В 2014 году даже хлеб и молоко исчезли с полок магазинов. Почти сразу нам стал помогать Ринат Ахметов. В продуктовых наборах Штаба были и каши, и тушенка. Было детское питание, очень много баночек с детскими продуктами. Я не знаю, как бы я в то время прокормила четверых детей», – рассказывает Елена Грець.
*** По данным ЮНИСЕФ за 2016 год, 19 тысяч детей из зоны боевых действий могут пострадать от неразорвавшихся мин и снарядов. Еще 12 тысяч живут в населенных пунктах, которые обстреливают минимум раз в месяц. Многие вынуждены прятаться в подвалах, без воды и продовольствия. Этим детям Штаб помогает, начиная с первых месяцев войны.