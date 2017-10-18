За годы работы штаб Ахметова выдал более 12 миллионов продуктовых наборов для жителей Донбасса

Почти 870 тысяч наборов выживания выдал Гуманитарный штаб Рината Ахметова детям в возрасте до 3-х лет, живущим в зоне боевых действий на Донбассе.

Для детей от 0 до 11 месяцев предлагается 2 вида продуктовых наборов: набор для поддержания кормящей матери или набор детских смесей (при искусственном вскармливании). Мальчики и девочки до 3-х лет получают специальные детские наборы.

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«За время нашей работы было выдано почти 12 миллионов продуктовых наборов – для взрослых и детей», – отметил Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Продукты для детей, доставляемые в прифронтовые города и села, проходят 5-ступенчатую систему проверки. Все товары закупаются напрямую у отечественных производителей.

Среди получателей помощи оказалась многодетная семья Грець из Горловки.

«В 2014 году даже хлеб и молоко исчезли с полок магазинов. Почти сразу нам стал помогать Ринат Ахметов. В продуктовых наборах Штаба были и каши, и тушенка. Было детское питание, очень много баночек с детскими продуктами. Я не знаю, как бы я в то время прокормила четверых детей», – рассказывает Елена Грець.

*** По данным ЮНИСЕФ за 2016 год, 19 тысяч детей из зоны боевых действий могут пострадать от неразорвавшихся мин и снарядов. Еще 12 тысяч живут в населенных пунктах, которые обстреливают минимум раз в месяц. Многие вынуждены прятаться в подвалах, без воды и продовольствия. Этим детям Штаб помогает, начиная с первых месяцев войны.