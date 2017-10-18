На Львовщине задержан ученого, который изготавливал фальсифицированные лекарства
11:02, 18 октября 2017Новости регионов
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За фальсификацию лекарственных средств ученому грозит пожизненное заключение.
Стоимость изъятого свыше 6 миллионов гривен / Фото УНИАН
На Львовщине задержаны кандидата наук, который изготавливал фальсифицированные лекарства в специально оборудованном цехе.
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Силовики изъяли 25 тысяч таблеток, по предварительным данным, предназначенных для улучшения свертывания крови, пишет ТСН.
В цехе были компоненты для производства медикаментов и фасовочные аппараты для имитации заводской упаковки.
Стоимость изъятого свыше 6 миллионов гривен.
За фальсификацию лекарственных средств ученому грозит пожизненное заключение.
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