На Львовщине задержан ученого, который изготавливал фальсифицированные лекарства

На Львовщине задержаны кандидата наук, который изготавливал фальсифицированные лекарства в специально оборудованном цехе.

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Силовики изъяли 25 тысяч таблеток, по предварительным данным, предназначенных для улучшения свертывания крови, пишет ТСН.

В цехе были компоненты для производства медикаментов и фасовочные аппараты для имитации заводской упаковки.

Стоимость изъятого свыше 6 миллионов гривен.

За фальсификацию лекарственных средств ученому грозит пожизненное заключение.