На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита (видео)

10:53, 18 октября 2017
Новости регионов
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В регионе ввели противоэпидемические мероприятия.

УНИАН

На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита, сообщает ТСН.

Семерых жителей поселка Андреевка госпитализировали в Балаклейской больнице. Предварительный диагноз людей - вирусный гепатит.

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Среди пострадавших есть и двое детей. Четверо госпитализированных - это члены одной семьи. 

В регионе ввели противоэпидемические мероприятия, в частности берут пробы воды и проверяют всех, кто общался с потерпевшими.

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