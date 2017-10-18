На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита (видео)
10:53, 18 октября 2017Новости регионов
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В регионе ввели противоэпидемические мероприятия.
Среди пострадавших - дети / УНИАН
На Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита, сообщает ТСН.
Семерых жителей поселка Андреевка госпитализировали в Балаклейской больнице. Предварительный диагноз людей - вирусный гепатит.
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Среди пострадавших есть и двое детей. Четверо госпитализированных - это члены одной семьи.
В регионе ввели противоэпидемические мероприятия, в частности берут пробы воды и проверяют всех, кто общался с потерпевшими.
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