В киевские больницы и детсады начали подавать тепло

Столичная энергоснабжаюшая компания «Киевэнерго» начала подавать тепло в объекты социальной сферы: детские сады и медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Киевэнерго» подключает к централизованному отоплению объекты социальной сферы. Тепло начали получать детсады и медицинские учреждения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дата подключения теплоснабжения для других объектов социальной сферы столицы и бюджетных организаций и учреждений пока остается неопределенной. Такая неопределенность вызвана дисбалансом реальной закупочной стоимости газа (7,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м), который использует компания для производства тепловой энергии, и тем значением (4,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м), которое заложено ей в тариф регулятором – Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщалось, ранее глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков сообщил, что согласно постановлению Кабмина №187, стоимость газа для нужд населения составляет 7,9 тыс. грн за тыс. куб. м. Именно по этому тарифу «Киевэнерго» покупает газ у «Нафтогаза». При этом, по решению НКРЭКУ, для бюджетных организаций установлена цена – 4,9 тыс. грн за тыс. куб. м. В компании также оценили ущерб, который «Киевэнерго» получит до конца этого года от такого дисбаланса на уровне 541 млн грн.

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С 9 октября в Киеве начался отопительный сезон в учреждениях социальной сферы в соответствии с отдельным распоряжением КГГА №1235 «О теплообеспечении объектов социальной сферы».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК. В 2016 году компания получила 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году.