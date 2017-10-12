Киевляне завтра могут бесплатно обследоваться относительно тромбоза: адреса

В пятницу, 13 октября, по случаю Всемирного дня тромбоза в медицинских учреждениях столицы киевляне смогут бесплатно получить консультацию и пройти обследование относительно рисков возникновения инфарктов и инсультов.

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Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации.

Так, консультативный осмотр специалистов (кардиолога, терапевта, хирурга, акушера-гинеколога) относительно рисков возникновения тромбозов, а также проведение электрокардиографии, измерение артериального давления, температуры тела, проведение общего анализа крови можно будет осуществить в Консультативно-диагностических центрах районов Киева с 9.00 до 16.00.

Пройти консультативный осмотр сосудистых хирургов относительно рисков возникновения тромбозов, сдать общий анализ крови, провести коагулограмму, ультразвуковую допплерографию вен можно будет в Александровской клинической больницы (ул. Шелковичная, 39/1, 6-й корпус, отделение сосудистой хирургии) с 9.00 до 16.00.

Также консультации сосудистых хирургов относительно рисков возникновения тромбозов, проведение общего анализа крови, коагулограммы, ультразвуковой допплерографии вен будут организованы в Киевской городской клинической больницы №1 (Харьковское шоссе, 121, отделение общей и сосудистой хирургии) с 9.00 до 16.00.

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Как отмечают в Департаменте здравоохранения, Киев в 2017 году первым из всех городов Украины присоединяется к мировой практике проведения Всемирного дня тромбоза.

Цель мероприятия - широкое информирование населения о возможностях профилактики этого опасного для жизни патологического состояния.

Тромбоз - одна из главных причин смертности людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, большинство из которых можно предупредить путем своевременной диагностики и активной профилактики.