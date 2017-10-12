На Житомирщине в Новограде-Волынском заработала электронная карта пациента в рамках проекта Smart City

В городе Новограде-Волынском Житомирской области заработала электронная карта пациента в рамках проекта Smart City (умный город). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления охраны здоровья Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, проект Smart City (умный город) заработал на базе Новоград-Волынского горрайонного территориально-медицинского объединения и в местном Центре первичной медико-санитарной помощи.

Реестр создают для того, чтобы сделать медицинскую помощь пациентам более эффективной и своевременной. Также эта система призвана обеспечить взаимодействие между пациентом, медицинскими работниками и медицинскими учреждениями с помощью современных информационно–коммуникационных технологий.

«Для врачей амбулаторная карта пациента – это документ крайне важный. Здесь будет храниться вся информация о пациенте - регистрационные данные, антропометрические измерения, результаты медицинских осмотров, лабораторные обследования, данные УЗИ, рентгенологические данные, и тому подобное. Позитив заключается в том, что врач сможет контролировать посещение и рационально распределять свою нагрузку. Также система позволит вести более эффективную профилактическую работу и возможность как для врача так и для пациента, контролировать течение заболевания и лечебного процесса», - отмечают в ведомстве.

Информацию о пациента вводят в его электронную карту и хранят в структурированном виде.

Это обеспечит широкие возможности для анализа данных врачом и облегчит обмен информацией с другими медицинскими учреждениями. Такая удобная система поиска данных позволяет без особых усилий найти необходимую информацию в медицинских документах.

«В будущем с помощью подпрограммы статистической обработки данных можно будет быстро и легко подготовить все необходимые отчеты согласно требованиям Министерства здравоохранения и других учреждений. Данная система дает возможность легко формировать, редактировать и распечатывать всевозможные выписки, справки, а также хранить копии этих документов в медицинской карте пациента. Любой из этих документов можно экспортировать и оказывать пациентам в электронном виде на различных носителях: мобильных телефонах, планшетах, компьютерах и на бумаге», - сообщают в пресс-службе управления охраны здоровья Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, целью проекта Smart city (умный город) — является создание города, в котором используются современные технологии для улучшения качества жизни в нем. Эти технологии интегрируются в соответствующие структуры, чтобы повысить качество предоставления услуг, уменьшить стоимость и потребление ресурсов и улучшить коммуникацию и взаимопонимание с жителями.