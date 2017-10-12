Киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе: адреса

С 12 октября по 2 ноября киевляне имеют возможность бесплатно обследоватьсяна передвижном флюорографе.

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Как сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации, составлен график работы передвижного цифрового флюорографа.

Так, 18, 25 октября и 1 ноября можно будет обследоваться в территориальном медицинском обїединении «Фтизиатрия» на ул. Васильковская, 35, Голосеевский район, 12 октября - в амбулатории коммунального некоммерческого предприятия (КНП) «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи (далее - ЦПМСП) № 2» на ул. Мира, 19/18, Днепровский район, 13 октября - в амбулатории № 4 КНП «ЦПМСП» на ул. Цитадельная 5/9, Печерский район, 17 октября - в амбулатории № 8 КНП «ЦПМСП № 4» в пер. Лобачевского, 2, Днепровский район, 19 октября - в амбулатории № 9 КНП «ЦПМСП №1», Столичное шоссе, 35, Голосеевский район, 20 октября - в амбулатории № 3 общей практики семейной медицины КНП «ЦПМСП № 1», ул. Электриков, 26-Б, Подольский район, 23 и 30 октября - в Киевской городской туберкулезной больнице № 1 с диспансерным отделением на Харьковском шоссе, 121/3, Дарницкий район, 24 октября - в амбулатории № 2 КНП «ЦПМСП № 3», ул. Бойченко, 4-А, Днепровский район, 26 и 27 октября - в Киевском психоневрологическом интернате, ул. Юнкерова, 37, Оболонский район, 31 октября - в амбулатории № 5 КНП «ЦПМСП № 1», б-р Вацлава Гавела, 7-В, Соломенский район, 2 ноября - в амбулатории № 11 КНП «ЦПМСП № 1», Пироговская дорога, 148, Голосеевский район.

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Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00. Во время обследования пациент получит справку о его результатах и в случае необходимости квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

Общее время обследования и консультации составляет максимум 15 минут.