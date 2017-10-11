В столичном детсаду зафиксировано массовое отравление детей

В детском саду №131 в Голосеевском районе Киева произошло массовое отравление детей, сообщает 112.ua.

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В детскую больницу №2 Киева поступило 11 обращений от детей, которые посещали детский сад № 131. Восемь из них были госпитализированы. У детей одинаковые жалобы - рвота, температура, диарея. Проведение анализов у шести детей обнаружили сальмонеллез.

В результате обследования 70 человек, которые контактировали с больными, у одного из воспитателей также обнаружили сальмонеллез.

Проверка продолжается.