В столичном детсаду зафиксировано массовое отравление детей
18:13, 11 октября 2017Новости регионов
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В результате обследования 70 человек, которые контактировали с больными, у одной из воспитателтниц обнаружили сальмонеллез.
У детей одинаковые жалобы - рвота, температура, диарея / УНИАН
В детском саду №131 в Голосеевском районе Киева произошло массовое отравление детей, сообщает 112.ua.
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В детскую больницу №2 Киева поступило 11 обращений от детей, которые посещали детский сад № 131. Восемь из них были госпитализированы. У детей одинаковые жалобы - рвота, температура, диарея. Проведение анализов у шести детей обнаружили сальмонеллез.
В результате обследования 70 человек, которые контактировали с больными, у одного из воспитателей также обнаружили сальмонеллез.
Проверка продолжается.
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