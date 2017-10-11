В Лукьяновском СИЗО открылась первая в Украине "аптека за решеткой" (видео)
12:36, 11 октября 2017Новости регионов
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Для арестантов доступа к ней не будет.
В "аптека за решеткой" будут продаваться исключительно сердечно-сосудистые препараты /УНИАН
В Лукьяновском СИЗО открылась первая в Украине "аптека за решеткой", пишет ТСН.
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Назначать препараты будет врач медчасти, а фельдшер уже выдавать их больным. Для арестантов доступа к ней не будет.
Речь идет исключительно о лекарствах от сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь именно от таких недугов умирает больше арестантов.
Только в этом году из-за проблем с сердцем в украинских СИЗО погибли 108 человек.
В Лукьяновском СИЗО открылась первая в Украине аптека за решеткой
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