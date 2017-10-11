При содействии правительства Японии в Торецке открыли новую амбулаторию

Благодаря Программе развития ООН в Украине (ПРООН) и правительству Японии отремонтировано помещение для Центра первичной медико-санитарной помощи, который будет обслуживать население города Торецк.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПРООН в Украине.

«Городу с населением почти 35 тысяч человек не хватает учреждений здравоохранения. Почти половина населения города не имеет доступа к первичным медицинским услугам. Местные клиники и станции скорой помощи перегружены, а для создания новой амбулатории нужно было отремонтировать и реконструировать здание бывшей школы», - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии начала ремонт первого этажа трехэтажного здания, который был выделен для размещения амбулатории. В здании было отремонтировано 450 кв. м внутренних помещений, заменены все окна и двери, а также 67 метров внутренних сетей водоснабжения и канализации. Строители также установили в помещении современные энергосберегающие LED-лампы, обустроили пандус и выполнили благоустройство прилегающей территории. Амбулатория будет обслуживать около 7 тысяч местных жителей и переселенцев. Общая стоимость работ - 50 тыс. долл. США.

Справка: С 2015 года Программа восстановления и развития мира ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии восстановила 33 объекта социально-экономической инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях: мосты, насосные станции, медицинские учреждения, реабилитационные центры, школы и другие. Еще 8 объектов инфраструктуры в процессе восстановления.