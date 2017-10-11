Во Львове из-за отравления грибами умерла 59-летняя женщина
В критическом состоянии находится 15-летний подросток, его родители также находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Во Львовской областной клинической больницы 10 октября от отравления грибами скончалась 59-летняя жительница села Бортники Жидачевского района.
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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 11 октября, в медицинских учреждениях Львовской области с диагнозом «отравление грибами» находятся восемь пострадавших: жители Львова и трех районов области.
В крайне в тяжелом состоянии 15-летний житель Радеховского района, его родители также находятся в больнице в тяжелом состоянии. Состояние всех остальных пострадавших - тяжелое.
Всего с 1 октября текущего года в медицинские учреждения области с отравлением грибами госпитализированы 11 человек (в том числе двое детей), из них три человека умерли.