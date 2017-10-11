Во Львове из-за отравления грибами умерла 59-летняя женщина

Во Львовской областной клинической больницы 10 октября от отравления грибами скончалась 59-летняя жительница села Бортники Жидачевского района.

Читайте такжеНа Львовщине из-за отравления грибами умерли 73-летний мужчина и 46-летняя женщина (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 11 октября, в медицинских учреждениях Львовской области с диагнозом «отравление грибами» находятся восемь пострадавших: жители Львова и трех районов области.

В крайне в тяжелом состоянии 15-летний житель Радеховского района, его родители также находятся в больнице в тяжелом состоянии. Состояние всех остальных пострадавших - тяжелое.

Всего с 1 октября текущего года в медицинские учреждения области с отравлением грибами госпитализированы 11 человек (в том числе двое детей), из них три человека умерли.