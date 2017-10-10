В Житомире начали отапливать медицинские учреждения - горсовет

В Житомире уже начали отапливать медицинские учреждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 10 октября в Житомирский областной перинатальный центр и Центральную городскую больницу №2. Житомира уже подается отопление.

«Мы уже начали технический запуск котельных. Сейчас проходит процесс их разгерметизации. Все сети уже заполнены водой. Сейчас мы даже опережаем график запуска отопительного сезона», - сообщил УНИАН заместитель Житомирского городского головы Александр Фещенко.

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По его словам, все учреждения образования, медицины и жилой фонд Житомира начнут получать теплоноситель уже в ближайший четверг, 12 октября.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Житомире отопительный сезон в жилом фонде города и социальной сфере начнется с 12 октября. Соответствующее решение 4 октября было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

КП «Житомиртеплокоммунэнерго» к новому отопительному сезону осуществило текущий ремонт 55 котельных, 75 центральных тепловых пунктов, 145,32 км тепловых сетей, провело замену 1, 617 км аварийных тепловых сетей.