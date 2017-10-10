В Житомире начали отапливать медицинские учреждения - горсовет

13:38, 10 октября 2017
Новости регионов
95 0

Городские власти обещают, что все учреждения образования, медицины и жилой фонд Житомира начнут получать теплоноситель уже в ближайший четверг, 12 октября.

Фото zt-rada.gov.ua

В Житомире уже начали отапливать медицинские учреждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 10 октября в Житомирский областной перинатальный центр и Центральную городскую больницу №2. Житомира уже подается отопление.

«Мы уже начали технический запуск котельных. Сейчас проходит процесс их разгерметизации. Все сети уже заполнены водой. Сейчас мы даже опережаем график запуска отопительного сезона», - сообщил УНИАН заместитель Житомирского городского головы Александр Фещенко.

Читайте такжеВ Харькове и области начался отопительный сезон

По его словам, все учреждения образования, медицины и жилой фонд Житомира начнут получать теплоноситель уже в ближайший четверг, 12 октября.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Житомире отопительный сезон в жилом фонде города и социальной сфере начнется с 12 октября. Соответствующее решение 4 октября было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

КП «Житомиртеплокоммунэнерго» к новому отопительному сезону осуществило текущий ремонт 55 котельных, 75 центральных тепловых пунктов, 145,32 км тепловых сетей, провело замену 1, 617 км аварийных тепловых сетей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter