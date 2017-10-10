В больнице Львова остается один пострадавший от отравления копченой рыбой

В областной клинической больнице, по состоянию на 10 октября, остается один пострадавший от вспышки инфекции после употребления в пищу копченой рыбы, приобретенной в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.

Читайте такжеВ больницах остаются 34 пострадавших из-за отравления копченой рыбой во Львове

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 9 октября, со стационарного лечения в целом выписаны 64 человека, в том числе 6 детей, у которых диагностировали сальмонеллез после употребления копченой рыбы, приобретенной на рынке Львова.

В областной клинической больнице на стационарном лечении остается еще один пострадавший от вспышки инфекции, его состояние - средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 октября, в больницах оставалось 34 человека, которые употребляли в пищу копченую рыбу, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.

В целом зафиксирован 71 потерпевший, из них 7 детей, от вспышки инфекции после употребления в пищу рыбы, приобретенной на рынке. 65 человек были госпитализированы, остальные находились на амбулаторном лечении.

22 сентября во Львове госпитализировали первых пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция», которые употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Причиной массового отравления людей, употреблявших в пищу копченую рыбу, приобретенную на рынке, стала сальмонелла.

Франковский районный суд Львова 5 октября избрал меру пресечения для женщины - продавца рынка «Привокзальный» в виде круглосуточного домашнего ареста.