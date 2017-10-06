Фонд Ахметова поделился опытом реализации проекта "Наставничество"

В Мариуполе состоялась встреча в формате круглого стола, в ходе которой представители Фонда Рината Ахметова поделились практическим опытом реализации проекта «Наставничество».

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В Украине более 110 тысяч детей живут в интернатных учреждениях. Фонд Рината Ахметова одна из немногих благотворительных организаций, запустившая проект, целью которого стала подготовка детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, к самостоятельной взрослой жизни. В 2016-2017 годах Фонд успешно реализовал пилотный проект «Наставничество».

«В результате проекта подготовлено 107 потенциальных наставников, 43 из них стали индивидуальными наставниками для детей в интернатных учреждениях Святогорска и Мариуполя», – отметил Александр Вишняков, директор Фонда Рината Ахметова.

К диалогу об опыте реализации проекта наставничества и возможности его внедрении на государственном уровне, а также трендах в наставничестве и изменениях, которые могут произойти уже в ближайшее время, подключились представители общественности, мариупольского городского совета, социальных служб и Фонда Рината Ахметова.

Участники дискуссии подчеркнули, что переданный Фондом опыт поможет в подготовке наставников для интернатных учреждений Мариуполя. Заместитель городского головы Ярослав Хотнянский отметил, что этот проект также очень важен для города.

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«Благодаря такой работе, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут найти себя в профессии, приобретут новые знания и навыки. Это большое, доброе дело», - отметил Хотнянский.

Начальник службы по делам детей Людмила Прунчак рассказала, что в Мариуполе сейчас работают два интернатных учреждения, где воспитывается 207 детей.

«Мы готовы работать с наработками специалистов Фонда и проекта, чтобы облегчить процесс социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - сказала Прунчак.