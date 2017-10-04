Проект "Лекарства детям" два года обеспечивает необходимыми препаратами детей Донбасса

Более трех тысяч выданных наборов медикаментов и сотни спасенных детских жизней – результат двухлетней работы проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Лекарства детям».

Читайте такжеОбщественный совет инициирует введение доплат для врачей, работающих в "серой зоне"

После начала конфликта на Востоке Украины многие жители Донбасса столкнулись с отсутствием квалифицированной медицинской помощи. Тысячи семей вынуждены искать труднодоступные лекарства, а в некоторых поселках «серой зоны» и на неподконтрольной территории дети и вовсе остались без жизненно необходимых лекарств.

Сегодня у многих переселенцев единственным шансом на спасение жизни является помощь благотворителей и волонтеров.

Два года назад Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил проект «Лекарства детям». В рамках проекта оказывается поддержка медикаментами детям, проживающих на неподконтрольной Украине территории Донбасса, а также детям семей-переселенцев, выехавшим на мирные территории Донецкой и Луганской областей.

«Осенью 2015 года, получая сотни звонков от родителей на горячую линию Штаба, было принято решение запустить проект помощи детям с хроническими диагнозами. Проект Гуманитарного штаба «Лекарства детям» за 2 года работы поддержал лекарственными препаратами 1244 детей от младенчества до 16 лет», - рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

За все время проекта дети Донбасса получили 3 238 наборов необходимых медикаментов. Самыми востребованными два года действия проекта стали противосудорожные препараты – Штаб выдал 1 227 наборов для детей, страдающих эпилепсией и ДЦП. Также дети получили: 1 062 наборов противоастматических препаратов, 231 набор инсулина и 718 наборов тест-полосок. Каждый ребенок получает трехмесячный запас препаратов.

«В рамках программы адресной помощи Гуманитарный штаб выдает препараты на три месяца вперед, подбирая их каждому ребенку индивидуально. Выдача лекарств осуществляется в аптеках Краматорска, Мариуполя и Бахмута», - рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.