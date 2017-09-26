В октябре штаб Ахметова доставит жителям Донбасса более 27 тысяч наборов выживания

В октябре волонтёры Штаба Рината Ахметова доставят в города и сёла Донбасса более 27 тысяч наборов выживания. Гуманитарная помощь поступит в 25 стационарных пунктов «серой зоны», а также будет выдана мобильными бригадами жителям удалённых сёл и посёлков. В следующем месяце мобильные волонтёры посетят 42 населенных пункта на прифронтовой территории.

Читайте такжеВ оккупированный Донецк проехали грузовики с гуманитарной помощью от Красного Креста

«Чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты местным жителям доставляют мобильные волонтёры. В октябре мобильные бригады привезут в прифронтовые посёлки более 11 тысяч наборов выживания. Также на стационарные пункты выдачи в следующем месяце будет доставлено более 16 тысяч продуктовых наборов», – отметил руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба Михаил Катеринчак.

Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь там, где нет возможности организовать стационарный пункт выдачи. За три года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 881 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.