В Одесской области ликвидирован канал контрабанды психотропов

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и прокуратурой разоблачили контрабанду психотропных веществ стоимостью 10 млн долл.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками и прокуратурой остановили автомобиль злоумышленников на трассе Одесса-Киев.

Во время осмотра машины сотрудники спецслужбы обнаружили 250 кг таблеток, содержащих психотропное вещество каптогон.

В дальнейшем дельцы планировали отправить психотропы в одну из стран Европейского Союза через международный аэропорт «Борисполь».

Во время обыска по месту проживания трех иностранцев, которые организовали ввоз наркотика в Украину, оперативники выявили еще 105 кг каптогона.

Согласно выводам экспертов, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 10 млн долл.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств или психотропных веществ).

Следственные действия продолжаются.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, операция по задержанию злоумышленников состоялась 6 сентября при выезде из Одессы.

По данным прокуратуры обыски проводились в гаражных помещениях одного из фигурантов.