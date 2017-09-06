В Ривненской области выросло количество первоклассников, отравившихся в школьной столовой

В Ривненской области, по состоянию на 6 сентября, в результате отравления в школьной столовой в инфекционное отделение Заречненской центральной районной больницы госпитализированы 14 первоклассников.

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ривненской области, пострадавшие дети учатся в Заречненском УВК «ООШ I степени-гимназия». Все они обедали в школьной столовой 4 сентября.

Госпитализированным поставлен диагноз: острая кишечная инфекция. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Специалисты Госпродпотребслужбы проводят эпидемическое расследование вспышки инфекции и принимают необходимые меры для локализации и ликвидации очага.

По информации сотрудников инфекционного отделения Заречненской ЦРБ, проводятся лабораторные исследования, результаты которых станут известны через 72 часа. Именно тогда можно будет определить окончательный диагноз.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в пгт Заречное Ривненской области девять первоклассников были госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Все они обедали в школьной столовой 4 сентября.