В Чернигове создано первое в регионе паллиативное отделение для детей

В Чернигове в областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов создано паллиативное отделение для тяжелобольных детей, что является первым в регионе.

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Как сообщил УНИАН директор центра Василий Пасечник, помещение реконструировано за государственные средства, оборудование приобретено благодаря помощи меценатов. Работает паллиативное отделение первый месяц.

«Это - пилотный проект. Для онкобольных деток есть намерения создать паллиативные отделения в областной детской больнице и областном онкодиспансере. В Чернигове создана бригада детской паллиативной помощи», - отметил Пасечник.

По его словам, детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, больше.

Отделение пока рассчитано на 3 койки. Дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями находятся под контролем медицинских специалистов круглосуточно.

*** Паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, которые столкнулись с проблемами смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.