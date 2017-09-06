На Днепропетровщине из-за взрыва боевой гранаты 13-летний мальчик попал в реанимацию

В селе Новолозоватка Межевского района Днепропетровской области 5 сентября около 17:30 в результате взрыва боевой Ф-1 гранаты ранены 13-летнего мальчика.

Читайте такжеНа Днепропетровщине в тяжелом состоянии госпитализировали детей, пострадавшие из-за взрыва боеприпаса

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали взрывное ранение живота и внутрибрюшное кровотечение. Сейчас он находится в реанимации.

На место происшествия выехали следователи, оперативники и взрывотехники. Полицейские установили, что граната, которую подросток вез с собой на велосипеде, взорвалась во время движения.

«Выяснилось, что опасный боеприпас привез из зоны АТО дядя потерпевшего. Несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки парня, где он ее и нашел. Во время обыска в доме бабушки полицейские обнаружили еще 6 патронов калибра 5,45 мм», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».